Accès Bureau Paris:

Métro : ligne 9, station Iéna

Bus : lignes 32, 63 et 82, station Iéna.

Prenez l'avenue Pierre 1er de Serbie jusqu'au numéro 6. Nous sommes au 2ème étage. Pour la prise de rendez-vous voir en haut.

ADVANTAGE AUSTRIA, avec un réseau mondial de près de 110 bureaux dans plus de 70 pays, offre aux entreprises autrichiennes et à leurs partenaires internationaux une large gamme de services. En France, ADVANTAGE AUSTRIA est présent à Paris.

Le bureau d'ADVANTAGE AUSTRIA Paris est à votre service pour toutes vos recherches de fournisseurs, de produits et services de sociétés autrichiennes ou dans votre conquête du marché autrichien.

Vous trouverez ci-dessous de quelle manière nous pouvons vous aider à établir des relations d'affaires avec les entreprises autrichiennes.





Networking

ADVANTAGE AUSTRIA Paris, la Section Commerciale de l’Ambassade d’Autriche à Paris, a pour mission de promouvoir les relations économiques bilatérales entre les entreprises autrichiennes et françaises. Nous pouvons vous mettre en contact direct avec les principaux acteurs économiques, soit institutionnels soit au niveau des entreprises.





Recherche de partenaires commerciaux

Nous sommes à votre service pour toutes vos recherches de fournisseurs, de produits et services de sociétés autrichiennes. Ceci est valable pour les sociétés de distribution, des agents commerciaux et VRP ainsi que pour d'autres intermédiaires de commerce. Contactez-nous sur paris@advantageaustria.org.





MANIFESTATIONS



ADVANTAGE AUSTRIA Paris organise environ 40 manifestations économiques B2B par an, des participations officielles aux salons professionnels et conférences économiques en passant par des missions économiques et l’organisation de matinées d’information thématiques ou de business clubs tels celui des autrichiens à Paris ou des anciens élèves de grandes écoles autrichiennes.





PUBLICATIONS

Notre newsletter économique mensuelle «Business News Autriche» est diffusée à plusieurs milliers d’entreprises et intermédiaires de commerce français pour les mettre en contact avec des sociétés autrichiennes. Envoyez-nous un mail en nous informant sur vos activités et votre clientèle pour vous abonner gratuitement à «Business News Autriche». Dans le cadre de la réglementation RGPD votre accord pour recevoir notre newsletter sur votre adresse e-mail personnelle est nécessaire pour valider cet abonnement gratuit.

ADVANTAGE AUSTRIA Paris propose également diverses publications économiques. Contactez-nous pour plus d'informations.





réseaux sociaux

ADVANTAGE AUSTRIA met en réseau les entreprises autrichiennes et celles de la France par le biais de son site internet, sa newsletter mensuelle «Business News Autriche» et ses réseaux sociaux LinkedIn ainsi qu’Instagram.





INVESTIR EN AUTRICHE

Des relais existent entre ADVANTAGE AUSTRIA et ABA, l’agence autrichienne de promotion des investissements à Vienne et les agences d’investissement dans les Länder autrichiens pour faciliter les projets d’investissement de sociétés françaises en Autriche.





Exporter vers l'Autriche

Les sociétés françaises qui souhaitent exporter vers l’Autriche peuvent s’adresser à l’Ambassade de France - Business France Autriche ou à la CCFA , Chambre de Commerce Franco-Autrichienne à Vienne.

Si vous êtes à la recherche d'un représentant en Autriche, vous pouvez publier vous-même gratuitement une annonce sur le site interactif de la Chambre Syndicale des Agents Commerciaux (en) .



Visa et informations touristiques:

En ce qui concerne les demandes de visas ou d'informations touristiques, cliquez sur carnet d'adresses où vous trouverez les coordonnées des représentations officielles de l’Autriche en France.

