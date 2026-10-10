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agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
Ing.-Pesendorfer-Straße 31
4540 Bad Hall
Austria
+4372587900
+4372587902850
office@agru.at
https://www.agru.at
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