Transport und Verkehr

Ein exzellent ausgebautes Autobahn-, Schnellstraßen- und Bundesstraßennetz verbindet Österreich mit allen Nachbarstaaten. Alle Hauptverbindungs-Grenzübergänge (Autobahn- und Bundesstraßen-Grenzübergänge) sind Tag und Nacht geöffnet.

Die Straßenverkehrsregeln und Verkehrszeichen in Österreich entsprechen im Allgemeinen jenen der übrigen europäischen Länder. In Österreich besteht auf allen Autobahnen und Schnellstraßen Mautpflicht.

Bestimmungen für Kraftfahrzeuge

Zolldokumente werden beim Grenzübertritt für das Kraftfahrzeug nicht benötigt.

Ein ausländischer Führerschein berechtigt in Österreich ein Jahr lang zum Lenken eines Kraftfahrzeuges. Führerscheine aus allen EWR- und EU-Mitgliedstaaten werden in Österreich anerkannt. Reisende aus anderen Ländern benötigen einen internationalen Führerschein, wenn mit ihrem Heimatland kein diesbezügliches Abkommen besteht. Andernfalls genügt eine deutsche Übersetzung des nationalen Führerscheines. Auskunft darüber erhalten Sie bei den heimischen Automobilclubs ÖAMTC und ARBÖ . Ausländische Kraftfahrzeuge müssen an der Rückseite das Nationalitätskennzeichen des Heimatstaates führen.

Außer dem im Tank befindlichen Treibstoff können Sie bei der Einreise noch weitere 10 Liter in einem Reservekanister abgabenfrei mitführen. Reisende mit Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union können ihr Auto abgabenfrei und formlos für die Dauer von 6 Monaten im EU-Raum zu privaten Zwecken verwenden. Der PKW muss im Anschluss an die Verwendung in unverändertem Zustand wieder ausgeführt werden.





Geschwindigkeitsbeschränkungen

Höchstgeschwindigkeiten (wenn nicht durch Verkehrszeichen anders angezeigt):

PKW und Motorräder:

auf Freilandstraßen: 100 km/h

auf Autobahnen: 130 km/h

im Ortsgebiet: zwischen den Ortstafeln: 50 km/h

Reisemobile bis 3.500 kg:

Ortsgebiet 50 km/h

Ortsgebiet 50 km/h Freilandstraßen 100 km/h

Freilandstraßen 100 km/h Autobahnen 130 km/h





PKW mit leichten Anhängern (bis 750 kg) Zugfahrzeug bis maximal 3,5 t höchstzulässiges Gesamtgewicht:

Ortsgebiet 50 km/h

Autobahnen und Freilandstraßen: 100 km/h





PKW mit Anhänger über 750 kg (Zugfahrzeug und Anhänger zusammen bis maximal 3,5 t höchstzulässiges Gesamtgewicht):

Ortsgebiet 50 km/h

Ortsgebiet 50 km/h Freilandstraßen: 80 km/h

Freilandstraßen: 80 km/h Autobahnen: 100 km/h





Autobusse:

Ortsgebiet 50 km/h

Ortsgebiet 50 km/h Freilandstraßen 80 km/h

Freilandstraßen 80 km/h Autobahnen 100 km/h (zwischen 22.00 und 5.00 Uhr jedoch nur 90 km/h auf bestimmten Autobahnen).



Verpflichtende Rettungsgasse

Rettungsgassen sind seit 1. Jänner 2012 bei Staubildung Pflicht auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen. Die Rettungsgasse ermöglicht den Einsatzkräften rascher zum Unfallort zu kommen.

Warnwestenpflicht

Auf Österreichs Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften gilt Warnwestenpflicht. Das bedeutet, dass Autofahrer eine reflektierende Warnweste stets mit sich führen und diese im Falle eines Unfalls oder einer Panne beim Betreten der Fahrbahn auch anlegen müssen. Es handelt sich somit um eine doppelte Verpflichtung, die auch zweifach bestraft werden kann. Im Zuge von Verkehrskontrollen kann das Vorzeigen der Warnweste verlangt werden.



Kinder im Auto

Kinder unter 14 Jahren, die kleiner als 150 cm sind, dürfen nur in entsprechenden Kindersitzen befördert werden. In PKW und Kombis (auch in sogenannten "Kleinbussen") darf nur mehr 1 Kind pro Sitzplatz befördert werden, es muss dabei dem Alter und der Größe entsprechend richtig gesichert sein.



Alkoholisierung am Steuer

Die Blutalkoholgrenze beträgt in Österreich 0,5 Promille. Bei Überschreiten dieser Grenze werden Geldstrafen verhängt, unter bestimmten Umständen ist sogar der Entzug des Führerscheins möglich.



Gurtenpflicht

Das Anlegen der Sicherheitsgurte ist in Österreich Pflicht.



Telefonieren im Auto

Während des Lenkens darf nur mit Freisprecheinrichtung telefoniert werden. Die Freisprecheinrichtung muss so montiert sein, dass alle Elemente mit einer Hand bedient werden können und der Lenker in keiner Weise beeinträchtigt ist.



Bestimmungen für Motorradfahrer

Das Tragen von Sturzhelmen auf einspurigen Kraftfahrzeugen ist in Österreich Pflicht. Motorradfahrer sind verpflichtet, während des Fahrens auch tagsüber das Abblendlicht einzuschalten. Es besteht Vignettenpflicht.



Treibstoff

In Österreich wird an allen Tankstellen bleifreies Normalbenzin mit 91 Oktan sowie Euro-Super (bleifreies Benzin mit 95 Oktan) und Super Plus (bleifreies Benzin mit 98 Oktan) angeboten. Der Verkauf von verbleitem Benzin ist in Österreich verboten, für Fahrzeuge ohne Katalysator ist jedoch an den Tankstellen ein Zusatzstoff (Additiv) erhältlich.



Verkehrsunfall, Panne

Bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden besteht unverzüglich Meldepflicht bei der Polizei, bei Sachschaden nur dann, wenn die gegenseitige Identität nicht nachgewiesen wurde. ÖAMTC und ARBÖ unterhalten rund um die Uhr einen Pannendienst, der von jedem Kraftfahrer in Anspruch genommen werden kann (für Nichtmitglieder gegen Bezahlung).