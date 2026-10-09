Acredia Versicherung AG
Краткая информация
55%-ная доля рынка и общий объем портфеля в 29,9 млрд. евро: ACREDIA – ведущая австрийская компания по страхованию кредитов, которая защищает права требования внутри страны и за рубежом. Она отслеживает риски для своих страхователей и приходит на помощь, когда клиент не может заплатить.
55%-ная доля рынка и общий объем портфеля в 29,9 млрд. евро: ACREDIA – ведущая австрийская компания по страхованию кредитов, которая защищает права требования внутри страны и за рубежом. Она отслеживает риски для своих страхователей и приходит на помощь, когда клиент не может заплатить.
Оборот группы ACREDIA ...
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Штаб-квартира
Acredia Versicherung AG
Drorygasse 1/1/1.3
1030 Wien
Австрия
1030 Wien
Австрия
Acredia Versicherung AG
Sackstrasse 27
8010 Graz
Австрия
8010 Graz
Австрия
Acredia Versicherung AG
Promenade 23
4020 Linz
Австрия
4020 Linz
Австрия
Acredia Versicherung AG
Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
Австрия
6020 Innsbruck
Австрия