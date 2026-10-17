Admonter Holzindustrie AG
Краткая информация
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG – международная компания, насчитывающая около 280 сотрудников и имеющая годовой оборот в 69 млн. евро (2021 г.). Компания является производителем высококачественных изделий из натурального дерева, которые выпускаются исключительно на фабрике в Адмонте.
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG – международная компания, насчитывающая около 280 сотрудников и имеющая годовой оборот в 69 млн. евро (2021 г.). Компания является производителем высококачественных изделий из натурального дерева, которые выпускаются исключительно на фабрике в Адмонте.
Просто вне времени – Продукция Admonter ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Австрия
8911 Admont
Австрия