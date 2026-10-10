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agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.

Краткая информация
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AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. - The Plastics Experts. Высококачественная продукция из технических пластмасс

Компания ищет: Клиентов

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
Ing.-Pesendorfer-Straße 31
4540 Bad Hall
Австрия
+4372587900
+4372587902850
office@agru.at
https://www.agru.at
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О компании

Профиль компании

AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. - The Plastics Experts. Высококачественная продукция из технических пластмасс

Как надежный и профессиональный поставщик AGRU предлагает всю продукцию из одних рук - от полуфабрикатов до технологически оптимизированных пресс-форм для литья под давлением. Компания была основана в 1948 году Алоисом Грубером-старшим в Верхней Австрии и сегодня входит в число важнейших в мире комплексных поставщиков высококачественных трубопроводных систем, полуфабрикатов, бетонозащитных листов и геомембран из технических пластмасс.

Благодаря специальным знаниям и опыту в области обработки изделий из технических пластмасс и разработки индивидуальных решений, компания AGRU представлена практически во всех отраслях промышленности.

© agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
© agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
Деловые возможности

Деловые возможности

РЕШЕНИЯ ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАСТМАСС MADE IN AUSTRIA

AGRU Kunststofftechnik предлагает трубопроводные системы, бетонозащитные листы, полуфабрикаты и геомембраны из высококачественных технических пластмасс PE, PP, PVDF, ECTFE, FEP и PFA. Продукция AGRU используется в промышленных процессах и коммунальных инфраструктурных проектах для защиты людей и окружающей среды.

AGRU ищет дистрибьюторов, а также представителей и новых конечных пользователей.

© agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.