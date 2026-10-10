AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. - The Plastics Experts. Высококачественная продукция из технических пластмасс

Как надежный и профессиональный поставщик AGRU предлагает всю продукцию из одних рук - от полуфабрикатов до технологически оптимизированных пресс-форм для литья под давлением. Компания была основана в 1948 году Алоисом Грубером-старшим в Верхней Австрии и сегодня входит в число важнейших в мире комплексных поставщиков высококачественных трубопроводных систем, полуфабрикатов, бетонозащитных листов и геомембран из технических пластмасс.

Благодаря специальным знаниям и опыту в области обработки изделий из технических пластмасс и разработки индивидуальных решений, компания AGRU представлена практически во всех отраслях промышленности.

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