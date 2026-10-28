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Binderholz GmbH

Краткая информация
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Лесопильное предприятие binderholz является комплексным поставщиком изделий из массива древесины и инновационных строительных решений.
Ассортимент продукции из массива древесины простирается от пиломатериалов, профилированного бруса, однослойных и многослойных клееных деревянных панелей до клееного бруса и ...

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