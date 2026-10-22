Central National Gottesman Europe GmbH
Краткая информация
Central National Gottesman Europe GmbH (CNE) в Вене – это европейская штаб-квартира Central National Gottesman lnc. в США (CNG), ведущей международной компании по торговле бумагой, картоном, целлюлозой и древесиной.
Central National Gottesman Europe GmbH (CNE) в Вене – это европейская штаб-квартира Central National Gottesman lnc. в США (CNG), ведущей международной компании по торговле бумагой, картоном, целлюлозой и древесиной.
Вся группа финансирует, покупает и продает около 6,7 млн. тонн в год, из которых примерно 50% ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
Central National Gottesman Europe GmbH
Altmannsdorfer Straße 74
1120 Wien
Австрия
1120 Wien
Австрия