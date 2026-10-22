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Central National Gottesman Europe GmbH

Краткая информация
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Central National Gottesman Europe GmbH (CNE) в Вене – это европейская штаб-квартира Central National Gottesman lnc. в США (CNG), ведущей международной компании по торговле бумагой, картоном, целлюлозой и древесиной.

Вся группа финансирует, покупает и продает около 6,7 млн. тонн в год, из которых примерно 50% ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Central National Gottesman Europe GmbH
Altmannsdorfer Straße 74
1120 Wien
Австрия
+4316006310
+431600631048
office@cng-europe.com
http://www.cndivision.com
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