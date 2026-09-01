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Coolibree GmbH
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Как связаться
Штаб-квартира
Coolibree GmbH
Raimundgasse 1
1020 Wien
Австрия
+431310200150
+431310200159
office@coolibree.com
http://www.coolibree.com
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Строительные технологии / Внутренняя отделка
Архитектура
Транспортная инфраструктура / Подземное строительство
Высотное строительство / Строительные материалы
Городские технологии
Энергоэффективность / Зеленое строительство
Креативная индустрия
Архитектура
Мебель / Интерьер
Издательское дело / СМИ / Реклама
Музыка / Кино / Развлечения
Мода
Искусство / Культура
Дизайн
Энергия / Устойчивость / Природные ресурсы
Возобновляемые источники энергии
Экологические технологии
Сельское хозяйство
Лесная / Деревообрабатывающая промышленность
Энергетическая промышленность
Горное дело
Энергоэффективность / Зеленое строительство
Продукты питания / Розничная торговля / Товары народного потребления
Серебряное поколение
Вино / Пиво / Ликеро-водочные напитки
Органические продукты питания
Продукты питания / Безалкогольные напитки
Спорт / Досуг
Промышленность / Машиностроение / Материалы
Электрика / Электроника / Мехатроника
Промышленное строительство / Умный завод
Химия / Пластмассы
Бумага / Упаковка
Новые материалы / Композиты
Металлы / Металлообработка
Мобильность
Автомобильная промышленность
Морская индустрия
Железные дороги
Аэрокосмическая промышленность / безопасность
Логистика
Услуги
Банковские услуги/Страхование
Инжиниринг
Образование
Туристическое ноу-хау и инфраструктура
Консалтинг
Выездной туризм в Австрию
Спорт / Досуг
Технологии
Телекоммуникации
Промышленное строительство / Умный завод
Программное обеспечение и ИТ
Аэрокосмическая промышленность / безопасность
Городские технологии
Новые материалы / Композиты
Здоровье
Серебряное поколение
Науки о жизни и фармацевтика
Система и учреждения здравоохранения
Медицинские технологии и лабораторное оборудование