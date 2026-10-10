DELTABLOC International GmbH
Краткая информация
Австрийская компания DELTABLOC International GmbH является ведущим в мире разработчиком дорожных ограждений из бетона и стали, а также современных шумозащитных экранов. Компания является ведущим международным экспертом в области пассивной безопасности дорожного движения и обладает обширными ноу-хау, патентами и ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
DELTABLOC International GmbH
Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf
Австрия
2752 Wöllersdorf
Австрия