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DELTABLOC International GmbH

Краткая информация
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Австрийская компания DELTABLOC International GmbH является ведущим в мире разработчиком дорожных ограждений из бетона и стали, а также современных шумозащитных экранов. Компания является ведущим международным экспертом в области пассивной безопасности дорожного движения и обладает обширными ноу-хау, патентами и ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

DELTABLOC International GmbH
Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf
Австрия
+4357715470
+4357715470474
office@deltabloc.com
http://www.deltabloc.com
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