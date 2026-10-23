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Doppelmayr Transport Technology GmbH

Краткая информация
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Doppelmayr Transport Technology GmbH решает любые проблемы в области транспортировки сыпучих и штучных грузов благодаря широкому ассортименту современных систем транспортировки материалов - от надежных грузовых канатных дорог до инновационных систем перевозки грузов.

Оборудование компании осуществляет ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Doppelmayr Transport Technology GmbH
Konrad-Doppelmayr-Straße 1
6922 Wolfurt
Австрия
+4355746041800
+4355746041209
dtt@doppelmayr.com
http://www.doppelmayr-mts.com
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