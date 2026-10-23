Doppelmayr Transport Technology GmbH
Краткая информация
Doppelmayr Transport Technology GmbH решает любые проблемы в области транспортировки сыпучих и штучных грузов благодаря широкому ассортименту современных систем транспортировки материалов - от надежных грузовых канатных дорог до инновационных систем перевозки грузов.
Doppelmayr Transport Technology GmbH решает любые проблемы в области транспортировки сыпучих и штучных грузов благодаря широкому ассортименту современных систем транспортировки материалов - от надежных грузовых канатных дорог до инновационных систем перевозки грузов.
Оборудование компании осуществляет ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
Doppelmayr Transport Technology GmbH
Konrad-Doppelmayr-Straße 1
6922 Wolfurt
Австрия
6922 Wolfurt
Австрия