E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Краткая информация
Hawle, основанное в 1948 году семейное предприятие, является мировым лидером в производстве тяжелой арматуры. Hawle Austria Group выпускает надежную, высококачественную арматуру для систем водоснабжения и водоотведения с соблюдением европейских норм и еще более строгих стандартов.
Hawle, основанное в 1948 году семейное предприятие, является мировым лидером в производстве тяжелой арматуры. Hawle Austria Group выпускает надежную, высококачественную арматуру для систем водоснабжения и водоотведения с соблюдением европейских норм и еще более строгих стандартов.
Уникальная 10-летняя гарантия ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Австрия
4840 Vöcklabruck
Австрия