ELESA+GANTER Austria GmbH
Краткая информация
ELESA + GANTER® - совместное предприятие двух мировых лидеров в области разработки и производства пластиковых и металлических стандартных деталей станков для машиностроительной промышленности:
ELESA + GANTER® - совместное предприятие двух мировых лидеров в области разработки и производства пластиковых и металлических стандартных деталей станков для машиностроительной промышленности:
Elesa S.p.A (Монца, Италия) и Otto Ganter GmbH & Co. KG (Фуртванген, Германия).
Австрийская дочерняя компания ELESA+GANTER ...
Отрасль
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
ELESA+GANTER Austria GmbH
Franz-Schubert-Straße 7
2345 Brunn am Gebirge
Австрия
2345 Brunn am Gebirge
Австрия