русский
Seitennavigation
Inhalt

ELESA+GANTER Austria GmbH

Краткая информация
логотип

ELESA + GANTER® - совместное предприятие двух мировых лидеров в области разработки и производства пластиковых и металлических стандартных деталей станков для машиностроительной промышленности:
Elesa S.p.A (Монца, Италия) и Otto Ganter GmbH & Co. KG (Фуртванген, Германия).

Австрийская дочерняя компания ELESA+GANTER ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

ELESA+GANTER Austria GmbH
Franz-Schubert-Straße 7
2345 Brunn am Gebirge
Австрия
+432236379900
+43223637990020
export@elesa-ganter.at
http://www.elesa-ganter.at
vCard