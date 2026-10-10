EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.
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Штаб-квартира
4052 Ansfelden
Австрия
Профиль компании
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH со штаб-квартирой в г. Ансфельдене под Линцем, Австрия, специализируется на разработке и производстве оборудования и компонентов для вторичной переработки пластмасс. Компания была основана в 1983 году и сегодня является лидером мирового рынка. В настоящее время около 7 000 рециклинговых систем EREMA находятся в эксплуатации по всему миру.
Располагая филиалами в США, Китае и Африке, а также почти 50 представительствами на всех пяти континентах, компания имеет надежную сеть для реализации индивидуальных решений по переработке пластмасс для клиентов по всему миру, а также для продвижения экономики замкнутого цикла. Основой для этого являются инновационные технологии переработки пластмасс в секторе внутрипроизводственных отходов, «бутылка в бутылку», потребительских отходов и волокон для вторичных гранул, которые отвечают самым высоким требованиям качества.
Деловые возможности
Установки вторичной переработки пластмасс и технологии для индустрии переработки пластмасс
Тысячекратно испытанное качество от лидера мирового рынка
• Системы переработки пластмасс для стандартных областей применения и производственных отходов;
• Системы переработки пластмасс для сильно отпечатанных/загрязненных потребительских отходов;
• Установки для переработки ПЭТ-бутылок, VACUREMA®, VACUNITE® (одобенные EFSA и владельцами торговых марок);
• Инлайн-применения для ПЭТ;
• COREMA® - система вторичной переработки пластмасс;
• Полностью автоматизированные, самоочищающиеся фильтры расплава;
• Установки грануляции.