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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

Краткая информация
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Прошлое и настоящее, искусство и удовольствие – испытайте особую атмосферу первоклассного отеля в самом центре Вены. Богатый традициями отель Ambassador Hotel расположен в историческом центре города, между площадью Святого Стефана и Государственным оперным театром, и является идеальной отправной точкой для ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Австрия
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
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