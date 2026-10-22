JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Краткая информация
Компания JOANNEUM RESEARCH разрабатывает решения и технологии для частного бизнеса и промышленности в широком спектре отраслей и проводит передовые исследования на международном уровне.
Отрасль
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Как связаться
Штаб-квартира
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Австрия
8010 Graz
Австрия
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Австрия
8010 Graz
Австрия
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Австрия
8010 Graz
Австрия
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Franz-Pichler-Straße 30
8160 Weiz
Австрия
8160 Weiz
Австрия
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Steyrergasse 17
8010 Graz
Австрия
8010 Graz
Австрия
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Австрия
8010 Graz
Австрия
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Lakeside B 08a EG
9020 Klagenfurt
Австрия
9020 Klagenfurt
Австрия