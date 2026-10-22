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JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

Краткая информация
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Компания JOANNEUM RESEARCH разрабатывает решения и технологии для частного бизнеса и промышленности в широком спектре отраслей и проводит передовые исследования на международном уровне.

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