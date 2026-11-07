русский
Seitennavigation
Inhalt

M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.

Краткая информация
логотип

Производственное предприятие M-U-T из г. Штокерау самостоятельно занимается разработкой, проектированием, конструированием, изготовлением, поставкой, монтажом и вводом в эксплуатацию машин и установок в области переработки отходов, коммунальной техники, водоподготовки, очистки сточных вод, а также подъемных механизмов ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
Schießstattgasse 49
2000 Stockerau
Австрия
+4322666030
+432266603202
office@m-u-t.at
http://www.m-u-t.at
vCard