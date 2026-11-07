M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
Краткая информация
Производственное предприятие M-U-T из г. Штокерау самостоятельно занимается разработкой, проектированием, конструированием, изготовлением, поставкой, монтажом и вводом в эксплуатацию машин и установок в области переработки отходов, коммунальной техники, водоподготовки, очистки сточных вод, а также подъемных механизмов ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
Schießstattgasse 49
2000 Stockerau
Австрия
2000 Stockerau
Австрия