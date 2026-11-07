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METEKA GmbH

Краткая информация
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METEKA GmbH – ведущий поставщик системных решений для безопасной обработки инфицированных отходов.

Оборудование MEDISTER для обеззараживания HF-отходов безопасно, быстро и с минимальными затратами стерилизует инфицированные отходы в местах их возникновения. Результат – безопасные, аналогичные бытовым отходы.

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Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

METEKA GmbH
Viktor-Kaplan-Straße 7
8750 Judenburg
Австрия
+43357285166
+433572851666
info@meteka.com
http://www.meteka.com
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