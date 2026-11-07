METEKA GmbH
Краткая информация
METEKA GmbH – ведущий поставщик системных решений для безопасной обработки инфицированных отходов.
METEKA GmbH – ведущий поставщик системных решений для безопасной обработки инфицированных отходов.
Оборудование MEDISTER для обеззараживания HF-отходов безопасно, быстро и с минимальными затратами стерилизует инфицированные отходы в местах их возникновения. Результат – безопасные, аналогичные бытовым отходы.
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
METEKA GmbH
Viktor-Kaplan-Straße 7
8750 Judenburg
Австрия
8750 Judenburg
Австрия