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Hexagon | NEXTSENSE

Краткая информация
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Являясь мировым лидером технологий, компания NEXTSENSE разработала запатентованный принцип CALIPRI. Бесконтактное измерение профиля и контроля поверхностей с автоматической коррекцией наклона и поворота полностью исключают влияние оператора.

Мобильные и стационарные измерительные и контрольные системы используются ...

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Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Австрия
+433162324000
+43316232400599
office.nextsense.mi@hexagon.com
http://www.calipri.net
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