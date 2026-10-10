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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

Краткая информация
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Австрийский контрольный банк (OeKB) является официальным Экспортно-кредитным агентством Австрии (ECA) и оказывает поддержку австрийским экспортерам и их зарубежным клиентам.

OeKB предлагает долгосрочное финансирование с очень привлекательными процентными ставками для покупки австрийских средств производства. Таким ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Австрия
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
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