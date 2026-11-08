Redbloc | Redblocsystems GmbH
Компания Redblocsystems предлагает высокорентабельную технологию изготовления сборных панелей, которая окупается в очень короткие сроки. Стеновые элементы изготавливаются из керамоблоков, силикатных блоков, газоблоков, бетонных блоков и других минеральных строительных блоков эффективно и экономически выгодно.
Компания ищет: Клиентов
Как связаться
Штаб-квартира
4600 Wels
Австрия
Профиль компании
Компания Redblocsystems предлагает высокорентабельную технологию изготовления сборных панелей, которая окупается в очень короткие сроки. Стеновые элементы изготавливаются из керамоблоков, силикатных блоков, газоблоков, бетонных блоков и других минеральных строительных блоков эффективно и экономически выгодно.
Преимущества:
- проверенная технология изготовления панелей
- производство just-in-time
- высокое качество и точность изготовления
- точная резка стен (фронтоны крыш, оконные проемы и т.д.)
- короткие строительные сроки
- контролируемые расходы
- возможны все виды зданий
Redblocsystems объединяет превосходные преимущества массивного строительства в отношении качества жилья, долговечности, тепло- и звукоизоляции и других строительно-физических свойств с эффективностью панельного домостроения.
Деловые возможности
БУДУЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ И ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Redblocsystems осуществляет поставки полностью автоматических или полуавтоматических заводов «под ключ» для изготовления стеновых элементов. Стены собираются на производстве точно по заданным размерам. Специальные формы стен, такие как фронтоны крыш, отверстия под стропила, инсталляционные отверстия, а также дверные и оконные проемы, изготовляются в производственном процессе полностью автоматически.
Redblocsystems имеет все необходимые строительно-технические разрешения и предоставляет свою технологию для практического применения в форме лицензии.
Redblocsystems – это перспективное решение проблемы нехватки специалистов и повышения продуктивности строительства.
Целевая аудитория - производители строительных материалов и строительные компании.