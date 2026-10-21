Syncraft GmbH
Краткая информация
SYNCRAFT, австрийская высокотехнологичная компания со штаб-квартирой в Тироле уже более 10 лет строит и реализует электростанции по всему миру, которые вырабатывают электроэнергию, тепло и возобновляемый углерод из лесосечных отходов.
SYNCRAFT, австрийская высокотехнологичная компания со штаб-квартирой в Тироле уже более 10 лет строит и реализует электростанции по всему миру, которые вырабатывают электроэнергию, тепло и возобновляемый углерод из лесосечных отходов.
Климатически благоприятные, древесные электростанции
Электростанции оказывают ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Австрия
6130 Schwaz
Австрия