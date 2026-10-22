Tiroler Rohre GmbH
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Штаб-квартира
6060 Hall in Tirol
Австрия
Профиль компании
Tiroler Rohre GmbH (TRM) разрабатывает, производит и поставляет на рынок высококачественные трубные и свайные системы из высокопрочного чугуна для транспортировки воды и специального подземного строительства.
Продукция отличается высокой производительностью, прочностью и надежностью. Она обладает особыми экологическими и экономическими преимуществами. Благодаря свойствам высокопрочного чугуна и обширному опыту в различных областях применения продукции, компания Tiroler Rohre GmbH способна справляться даже с экстремальными задачами.
Области применения высокопрочных трубных систем разнообразны:
• Снабжение питьевой водой;
• Отвод сточных вод;
• Турбинные трубопроводы;
• Системы искусственного оснежения;
• Противопожарные водопроводы;
• Бестраншейные методы прокладки.
Деловые возможности
Высококачественные водопроводные и трубопроводные системы из высокопрочного чугуна
Высококачественные водопроводные и трубопроводные системы из высокопрочного чугуна
Tiroler Rohre GmbH, традиционное предприятие из самого сердца Альп, ищет новые деловые контакты и планирует расширение своей деятельности в следующих областях:
• Снабжение питьевой водой и водоотведение;
• Бестраншейные методы прокладки;
• Искусственное оснежение;
• Малые гидроэлектростанции;
• Системы пожаротушения;
• Горнодобывающая промышленность.
Цели:
- Привлечение новых клиентов в целом