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Tiroler Rohre GmbH

Краткая информация
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Tiroler Rohre GmbH (TRM) разрабатывает, производит и поставляет на рынок высококачественные трубные и свайные системы из высокопрочного чугуна для транспортировки воды и специального подземного строительства.

Компания ищет: Клиентов

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Австрия
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
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О компании

Профиль компании

Tiroler Rohre GmbH (TRM) разрабатывает, производит и поставляет на рынок высококачественные трубные и свайные системы из высокопрочного чугуна для транспортировки воды и специального подземного строительства.

Продукция отличается высокой производительностью, прочностью и надежностью. Она обладает особыми экологическими и экономическими преимуществами. Благодаря свойствам высокопрочного чугуна и обширному опыту в различных областях применения продукции, компания Tiroler Rohre GmbH способна справляться даже с экстремальными задачами.

Области применения высокопрочных трубных систем разнообразны:
• Снабжение питьевой водой;
• Отвод сточных вод;
• Турбинные трубопроводы;
• Системы искусственного оснежения;
• Противопожарные водопроводы;
• Бестраншейные методы прокладки.

Деловые возможности

Деловые возможности

Высококачественные водопроводные и трубопроводные системы из высокопрочного чугуна

Высококачественные водопроводные и трубопроводные системы из высокопрочного чугуна

Tiroler Rohre GmbH, традиционное предприятие из самого сердца Альп, ищет новые деловые контакты и планирует расширение своей деятельности в следующих областях:

• Снабжение питьевой водой и водоотведение;
• Бестраншейные методы прокладки;
• Искусственное оснежение;
• Малые гидроэлектростанции;
• Системы пожаротушения;
• Горнодобывающая промышленность.

Цели:
- Привлечение новых клиентов в целом

Контакты для получения дополнительной информации:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
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