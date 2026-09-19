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Werner & Weber GmbH

Краткая информация
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Компания Werner & Weber уже более 30 лет занимается разработкой и производством инновационной продукции для сбора мусора, а также проектированием и продажей установок для утилизации отходов. Программа поставок включает мобильные и стационарные прессы для уплотнения отходов в контейнерах, мусороперегрузочные станции, ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Австрия
+4315449240
+4315449220
infoline@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com
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