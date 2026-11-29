Стандарты в Австрии носят название ÖNORM. Они издаются Институтом стандартизации Австрии (Austrian Standards International). Институт стандартизации в качестве норморегулирующей организации организует и координирует разработку стандартов с помощью участвующих и заинтересованных кругов в экономике, управлении, науке и сфере защиты прав потребителей, которые направляют своих представителей в Комитеты Института стандартизации. Кроме того, Институт стандартизации координирует участие австрийских специалистов в работе общеевропейских и международных органах, например, Европейского комитета по стандартизации (CEN) и ISO.

Европейские стандарты

Более 90% стандартов, действующих в Австрии на сегодняшний день, имеют европейское или международное происхождение. Европейские стандарты (называемые в Австрии ÖNORM) идентичны во всех странах ЕС и ЕАСТ, а также в Турции и Македонии, что устраняет препятствия в торговле в рамках Европейской экономической зоны. Они составляются совместно при содействии делегатов от национальных комитетов после достижения консенсуса.

Организациями на европейской арене являются:

Европейские стандарты во многих случаях являются основой для исполнения основополагающих требований Европейского законодательства (директивы ЕС) на практике. Они создают предпосылки для того, чтобы товары попадали на рынок Европы.

Перечень директив, включая относящиеся сюда стандарты, Вы найдете на страницах New Approach (на английском языке) .

Международные стандарты

Наряду с Европейскими стандартами существуют признанные во всем мире стандарты: так называемые Международные стандарты (Международная организация по стандартизации ISO). Принятые в Австрии стандарты обозначаются как ÖNORM ISO. Многие международные стандарты являются Европейскими и, тем самым, также национальными (в Австрии: ÖNORM EN ISO).

Организациями на международной арене являются:

Национальные стандарты

Доля европейских (и международных) стандартов в издании стандартов Австрии составляет более 90%. Однако существует целый ряд чисто национальных стандартов. Национальные стандарты ÖNORMEN развивались и развиваются, прежде всего, в тех отраслях, в которых до настоящего времени не существовало потребности в создании наднациональных стандартов.