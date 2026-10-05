Транспорт и перевозки

Превосходно обустроенная сеть автобанов, скоростных трасс и федеральных дорог связывает Австрию со всеми соседними государствами. Все магистральные пункты пересечения границы (пересечения границы по автобанам и федеральным дорогам) открыты круглосуточно.

Правила дорожного движения и дорожные знаки в Австрии, в общем, соответствуют правилам в остальных странах Европы. В Австрии на всех автобанах и скоростных трассах существует Оплата пошлины.

Положения для автомобильного транспорта

Иностранное водительское удостоверение на управление автомобилем в Австрии действительно один год. В Австрии признаны водительские удостоверения всех стран Европейского экономического пространства и государств-участников ЕС. Путешественникам из других стран необходимо иметь международное водительское удостоверение, если с данной страной не заключено соответствующее Соглашение. В ином случае достаточно предъявить немецкий перевод национального водительского удостоверения. Информацию об этом Вы получите в местных автомобильных клубах ÖAMTC и ARBÖ. Иностранные автомобили должны иметь национальные отечественные знаки на задней части автомобиля.

При въезде кроме находящегося в баке горючего Вы можете иметь при себе дополнительные 10 л в резервной канистре без оплаты налогов. Путешественники, не проживающие в Европейском Союзе, могут использовать свой автомобиль в личных целях без оплаты налогов и оформления в течение 6 месяцев в пределах ЕС. Легковой автомобиль должен быть вывезен обратно в неизменном состоянии сразу же после окончания поездки.

Ограничения скорости

Предельные скорости (если дорожным знаком не указано иначе):

Легковой автотранспорт и мотоциклы:

на дорогах открытой местности: 100 км/час

на автобанах: 130 км/час

в населенных пунктах: между табличками - указателями: 50 км/час





Автомашина для кемпинга до 3.500 кг:

населенные пункты 50 км/час

населенные пункты 50 км/час дороги открытой местности 100 км/час

дороги открытой местности 100 км/час автобаны 130 км/час





Автомашины с легкими прицепами (до 750 кг, автомобили-тягачи с максимально допустимым общим весом до 3,5 т):

населенные пункты 50 км/час

населенные пункты 50 км/час автобаны и дороги открытой местности: 100 км/час





Автомашины с прицепами свыше 750 кг (тягач и прицеп вместе с максимально допустимым общим весом 3,5 т):

населенные пункты 50 км/час

дороги открытой местности: 80 км/час

дороги открытой местности: 80 км/час автобаны: 100 км/час





Автобусы:

населенные пункты 50 км/час

населенные пункты 50 км/час дороги открытой местнности 80 км/ча

дороги открытой местнности 80 км/ча автобаны 100 км/час (с 22.00 и 5.00 часов только 90 км/час на определенных автобанах).





Обязательная аварийная полоса движения

С 1 января 2012 года все участники дорожного движения в Австрии обязаны формировать аварийные полосы для проезда аварийно-спасательных служб при возникновении пробок на автомагистралях и скоростных шоссе. Аварийные полосы движения позволяют аварийно-спасательным службам прибыть быстрее на место происшествия.

Сигнальный предупредительный жилет

На улицах Австрии в открытых местностях существует обязанность использовать сигнальный предупредительный жилет. Это значит, что водители должны всегда возить с собой отражающий сигнальный предупредительный жилет, и использовать его при несчастном случае или аварии при выходе на проезжую часть. Речь идет, таким образом, о двух обязанностях, за неисполнение которых водитель может быть оштрафован дважды. В ходе рейдов по безопасности дорожного движения могут проводиться проверки наличия сигнального жилета.

Дети в автомобиле

Дети младше 14 лет, ростом менее 150 см , могут перевозиться только в соответствующих детских сиденьях. В легковых автомобилях и грузо - пассажирских автомобилях (также в так называемых "микроавтобусах") только 1 ребенок может располагаться на 1 сидячем месте, при этом оно должно быть правильно укреплено согласно возрасту и росту.

Алкогольное опьянение за рулем

В Австрии предельно допустимое значение содержания алкоголя в крови составляет 0,5 промилле. При превышении этой границы назначаются денежные штрафы, при определенных обстоятельствах возможно даже лишение водительских прав.

Ремни безопасности

Использование ремней безопасности в Австрии является обязательным.

Телефонные разговоры в автомобиле

Во время вождения автомашины разговоры по телефону можно вести только используя устройства телефонной связи без использования рук. Оно должно быть смонтировано таким образом, чтобы все элементы обслуживались одной рукой и не мешали водителю.

Инструкции для мотоциклистов

Ношение защитных шлемов на одноколейных транспортных средствах является в Австрии обязательным. Во время движения мотоциклисты обязаны включать фары ближнего света даже днем. Использование виньеток (стикеров) обязательно.

Топливо

В Австрии на всех бензоколонках предлагается нормальный неэтилированный бензин с октановым числом 91, а также Евро-супер (неэтилированный бензин с октановым числом 95) и супер плюс (неэтилированный бензин с октановым числом 98). Продажа этилированного бензина в Австрии запрещена, для транспортных средств без катализатора, тем не менее, на бензоколонках доступен наполнитель (присадки).

Транспортное происшествие, поломка

При транспортных происшествиях с пострадавшими необходимо безотлагательно сообщить в полицию, при материальном ущербе только тогда, когда взаимная идентификация не доказывается. ÖAMTC и ARBÖ дежурят круглосуточно , аварийная служба может использоваться каждым автомобилистом (для жителей вне ЕС за оплату).

Телефонные номера экстренного вызова (без набора кода) Экстренный вызов в Европе 112 Пожарная служба 122 Полиция 133 Служба спасения/Скорая помощь 144 Радиослужба - вызов врача 141 Служба спасения в горах 140 Автомобильная служба-аварийная служба 120 ARBÖ - техническая служба 123





Дорожные новости

Радиопередатчик Ö3 сообщает информацию о транспорте во всей Австрии, а также об основных трассах соседних государств каждые пол часа. В критических экстренных ситуациях - например, при столкновениях - происходит немедленное приостановление радиопрограммы и прямое включение во все другие радиостанции ОРФ.

Круглые сутки транспортные сообщения могут быть переданы по номеру телефона 0 800 600 601 (бесплатно на всей территории Австрии). Актуальные транспортные сообщения могут также передаваться по платному номеру сервиса 0900 600 600. Более подробную информацию можно получить: oe3.ORF.at.