Oostenrijk als aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale hoofdkantoren  

Het Japanse technologieconcern Canon breidt zijn organisatiestructuur in Europa uit. De nieuwe regio omvat 26 landen in Midden- en Oost-Europa, Centraal-Azië, de Kaukasus en het oostelijke Middellandse Zeegebied. De bedrijfsactiviteiten zullen in de toekomst vanuit Wenen worden aangestuurd.

Canon is lang niet het enige internationale bedrijf dat de voordelen van de Oostenrijkse hoofdstad kent: een centrale ligging, internationale netwerken, economische stabiliteit en een goede bereikbaarheid van markten in Midden- en Oost-Europa zijn grote pluspunten voor het bedrijf. Een hoge levenskwaliteit, evenwichtige kosten van levensonderhoud, internationaliteit en veiligheid scoren hoog vanuit het perspectief van de medewerkers van een vestiging.

Volgens een onderzoek van de Wirtschaftsuniversität Wien (Vienna University of Economics and Business) behoort meer dan een kwart van alle hoofdkantoren in Oostenrijk tot een onderneming waarvan het concernhoofdkantoor buiten Oostenrijk is gevestigd. Er werden meer dan 450 internationale hoofdkantoren onderzocht, waarvan ruim 40% in Wenen is gevestigd. Onder de moedermaatschappijen bevinden zich bekende namen als Boehringer Ingelheim, Henkel, Takeda, Siemens en de BMW Group, die vertrouwen op het kloppende hart midden in Europa.

Voor bedrijven uit buurlanden zoals Duitsland of Zwitserland is een hoofdkantoor in Oostenrijk vanwege de geografische nabijheid bijzonder voordelig. In de lijst van de 10 belangrijkste landen van buitenlandse moederbedrijven staan zij op de eerste en tweede plaats. Maar niet alleen voor Europese bedrijven loont het de moeite om een hoofdkantoor in Oostenrijk te vestigen: de VS staat op de derde plaats en Japan op de zevende. 17% van de hoofdkantoren uit deze landenranking behoort toe aan bedrijven uit niet-Europese markten. Dit onderstreept de algemeen aantrekkelijke strategische ligging van een hoofdkantoor in Oostenrijk.

Of het nu gaat om een regionale fusie, het aansturen van een bedrijfsafdeling, een grensoverschrijdend samenwerkingscentrum of iets dergelijks: Oostenrijk is een goede locatie voor internationale activiteiten.

