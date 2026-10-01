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Oostenrijk wint 10 medailles op WorldSkills 2026

Vier dagen lang lieten jonge vakmensen uit de hele wereld hun vaardigheden zien tijdens het wereldkampioenschap voor beroepen in Shanghai. Team Austria behaalde 10 medailles en 20 ‘Medallions for Excellence’.
"worldskills Shanghai 2026" displayed on a monitor at the event's cosing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik
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Worldskills vindt om de twee jaar plaats. Tijdens het wereldkampioenschap voor beroepen laten jonge vakmensen uit de hele wereld zien welke vaardigheden ze hebben geleerd. In meer dan 60 disciplines passen ze hun kennis en vaardigheden toe en werken ze vier dagen lang aan proefstukken en -projecten uit hun vakgebied. De 48e editie van WorldSkills vond dit jaar plaats in Shanghai, China.

Team Austria schittert dit jaar met 10 medailles: 4 keer zilver en 6 keer brons. Helaas behaalde Oostenrijk dit jaar geen goud. Uitmuntende prestaties (minstens 700 van de 800 punten behaald) die helaas niet op het podium zijn geëindigd, krijgen echter eveneens een waardige erkenning: de ‘Medal for Excellence’. 20 van deze ‘Medals for Excellence’ gingen naar Oostenrijk.

photo of the participants cheering at the WorldSkills 2026's closing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik


De concurrentie is groot en uiteindelijk is, net als in de sport, ook een portie geluk doorslaggevend. China staat ook dit jaar weer bovenaan de landenranking. Oostenrijk staat internationaal op de 7e plaats en in de Europese ranglijst op de 3e plaats, achter Zwitserland en Frankrijk. Met zo’n 1.400 deelnemers uit 80 landen is dat een geweldig resultaat waar Team Austria trots op mag zijn. De jonge vakmensen uit Oostenrijk hebben met inzet en passie hun kunnen getoond op het grootste podium van het beroepsonderwijs en Oostenrijk uitstekend vertegenwoordigd als opleidingslocatie.

ADVANTAGE AUSTRIA feliciteert het Oostenrijkse team en in het bijzonder diegenen die in de prijzen zijn gevallen!

photo of the 10 Austrian participants who won a medal at WorldSkills 2026 © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik


De volgende editie van WorldSkills vindt in 2028 plaats in Aichi, Japan.

Daarvoor staan in 2027 de Euroskills in Düsseldorf (Duitsland) op het programma.

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Team Austria is de grootste Europese delegatie op het wereldkampioenschap voor beroepen van dit jaar. Het vindt plaats van 22 tot en met 27 september in Shanghai.