Gedrukte media
De meest vooraanstaande Oostenrijkse dagbladen, die een economisch katern hebben zijn
De belangrijkse economische tijdschriften zijn
Alle vooraanstaande uitgevers bieden naast de gedrukte versie ook een online-versie aan.
Het dagblad met de grootste oplage is de "Neue Kronen Zeitung" (reikwijdte 20,9%), daarna komen „Heute“, „Kleine Zeitung“, „Der Standard", „Österreich“ en „Kurier".
Radio en televisie
Naast de radiozenders van de publiekrechtelijke ORF (Österreichischer Rundfunk) zijn er vooral binnen de kern van concentratiegebieden talrijke privé-radiozenders.
De ORF zendt op 6 nationale televisiekanalen (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 en Servus TV zijn commerciële televisiezenders die door het hele land worden uitgezonden. Bovendien zijn er regionale televisiezenders. Een belangrijk aandeel hebben de publieke en commerciële buitenlandse zenders, waarvan de ontvangst door heel Oostenrijk verspreid is.
|Marktaandeel van de vooraanstaande televisiezenders (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
|ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
|VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
|PULS 4
|2,7 %
|ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %