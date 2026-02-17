Vliegverbindingen

Belangrijke vliegvelden met dagelijkse binnen- en buitenlandse vliegverbindingen:

Luchthaventransfer

De City Airport Train CAT onderhoudt een dagelijkse verbinding tussen het centrum (Bahnhof Wien Mitte) en het vliegveld van Wenen. De reistijd bedraagt 16 minuten.

Er rijden bussen tussen het vliegveld en de Westbahnhof, Schwedenplatz evenals de Kagran.



Op het vliegveld Schwechat wachten Airport-Taxi's op hun passagiers. De Airport-taxi's moet vooraf worden besteld en rekenen een vaste prijs (incl. bagage) zonder toeslag voor de rit zonder passagiers.

Treinverbindingen



Er zijn internationale treinverbindingen naar bijna alle Europese landen.

Dagelijkse autotreinen





Auto

De verkeersregels en verkeersborden in Oostenrijk zijn over het algemeen gelijk aan die van de overige Europese landen. In Oostenrijk moet men op alle autosnelwegen en autowegen tol betalen. Buiten de bebouwde kom is het op alle wegen in Oostenrijk verplicht om een veiligheidsvest te dragen. Het alcoholpromillage mag slechts 0,5 promille zijn. Het dragen van een autogordel is verplicht.

Toegestane maximumsnelheid (mits dit niet door verkeersborden anders in aangegeven):

binnen de bebouwde kom: 50 km/h

op rijkswegen: 100 km/h

op autosnelwegen: 130 km/h





Taxi

De taxi's in de grote steden hebben een officieel geijkte taxameter. Het tarief wordt zowel naar het aantal gereden kilometers berekend als ook wel naar tijd.



Boot

Op de Donau varen meerdere exploitanten op verschillende trajecten. Bovendien worden op de Oostenrijkse meren ook lijndiensten en pleziervaarten aangeboden.

Bus

Österreichische Postbus AG bedient met 800 lijnen circa 21.100 stopt in heel Oostenrijk. Bijna alle plaatsen die voor het toerisme belangrijk zijn, zijn met de bus bereikbaar.

Bergbanen

In Oostenrijk zijn ca.3.000 kabelbanen, stoeltjesliften en sleepliften in gebruik.