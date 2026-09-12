ATM Recyclingsystems GmbH
Informații despre
ATM reprezintă Arnold Technologie für Metallrecycling, bazat pe o experiență de peste 80 de ani și este o companie lider a ASCO Group International. Compania dezvoltă, planifică, produce și întreține sisteme de reciclare a metalelor pentru prelucrarea materiilor prime secundare la nivel mondial.
ATM reprezintă Arnold Technologie für Metallrecycling, bazat pe o experiență de peste 80 de ani și este o companie lider a ASCO Group International. Compania dezvoltă, planifică, produce și întreține sisteme de reciclare a metalelor pentru prelucrarea materiilor prime secundare la nivel mondial.
Compania cu sediul în ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Austria
8753 Fohnsdorf
Austria