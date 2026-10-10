Binder + Co AG
Informații despre
Binder + Co este specialist de succes la nivel internațional pentru mașini și sisteme complete de reducere a dimensiunii, cernere, procesare umedă și termică, sortare, ambalare și paletizare a tuturor tipurilor de mărfuri în vrac.
Binder + Co este specialist de succes la nivel internațional pentru mașini și sisteme complete de reducere a dimensiunii, cernere, procesare umedă și termică, sortare, ambalare și paletizare a tuturor tipurilor de mărfuri în vrac.
Compania din Gleisdorf, Stiria, este liderul pieței mondiale în reciclarea sticlei și ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Austria
8200 Gleisdorf
Austria