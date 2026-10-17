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CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.

Informații despre
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CONTAINEX - o companie a WALTER GROUP - este furnizorul de top de containere și de sisteme de spații mobile.

CONTAINEX oferă „spațiu imediat“ - asta înseamnă soluții de spațiu cu containere - în favoarea tuturor clienților din întreaga Europă. Fie că este vorba despre extinderi de suprafețe de birouri și sanitare sau ...

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