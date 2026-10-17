CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Informații despre
CONTAINEX - o companie a WALTER GROUP - este furnizorul de top de containere și de sisteme de spații mobile.
CONTAINEX - o companie a WALTER GROUP - este furnizorul de top de containere și de sisteme de spații mobile.
CONTAINEX oferă „spațiu imediat“ - asta înseamnă soluții de spațiu cu containere - în favoarea tuturor clienților din întreaga Europă. Fie că este vorba despre extinderi de suprafețe de birouri și sanitare sau ...
Cum să luați legăturaÎnapoi Următorul
Cum să luați legătura
Sediul central
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
2355 Wiener Neudorf
Austria
2355 Wiener Neudorf
Austria
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Zellerstraße 1
6330 Kufstein
Austria
6330 Kufstein
Austria