Coolibree GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA – PESTE TOT ÎN LUME LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ

ADVANTAGE AUSTRIA este o rețea internațională de aproximativ 100 birouri prezentă în peste 70 țări, ce susțin activitatea companiilor austriece la nivel mondial. Ea oferă acestor companii și partenerilor lor din țările respective, o paletă vastă de servicii. Peste 800 angajați și colaboratori ai acestei rețele își aduc sprijinul și contribuția în găsirea celor mai buni furnizori și parteneri de afaceri din Austria. În acest scop sunt organizate anual peste 800 evenimente, prilej cu care se stabilesc noi contacte și se încheie noi parteneriate de afaceri. ADVANTAGE AUSTRIA acoperă servicii începând de la stabilirea de noi contacte cu societățile austriece, continuând cu selecția firmelor importatoare sau distribuitoare de servicii și până la oferirea e informații detaliate despre economia și posibilitățile de penetrare a pieței din Austria.



ADVANTAGE AUSTRIA generează oportunități de afaceri internaționale prin promovarea produselor și serviciilor companiilor austriece în întreaga lume, ajutând companiile și organizațiile din afara Austriei să construiască relații de afaceri puternice cu companiile austriece și prin promovarea schimbului de idei și inovații din Austria și din lume.



DESPRE ACEASTĂ PAGINĂ WEB

www.advantageaustria.org este portalul oficial al economiei austriece din întreaga lume. Pe această platformă se prezintă companiile austriece, care au ca obiectiv de activitate extinderea și consolidarea afacerilor și parteneriatelor lor pe plan mondial. Vă invităm să contactați echipele noastre din birourile țării în care activați și să accesați pagina de web a acestora, pentru a descoperi ofertele de colaborare cu societățile austriece din toate domeniile de activitate.

