© Head Sport GmbH

SCHIURI / CLĂPARI / LEGĂTURI HEAD – PERFORMANȚĂ DE TOP PENTRU ÎNCHIRIERE ȘI VÂNZARE

Rețeaua de distribuție profesională a HEAD asigură o aprovizionare fiabilă și fără întreruperi cu produsele HEAD – și oferă comercianților cu amănuntul și organizațiilor de închiriere cel mai înalt nivel de servicii și asistență.

HEAD reprezintă soluții bine concepute pentru închirierea de schiuri și produse de înaltă calitate pentru comercializare. Multe dintre cele mai mari companii de închiriere de schiuri din lume se bazează pe HEAD – și beneficiază de experiența și expertiza pe care HEAD le-a acumulat prin ani de colaborare cu parteneri internaționali din domeniul închirierilor.