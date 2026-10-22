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Head Sport GmbH

Informații despre
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HEAD este un furnizor global de top de echipamente și îmbrăcăminte sportivă premium, de înaltă performanță, pentru sportivi de toate nivelurile. Compania are cinci domenii de afaceri.

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Cum să luați legătura

Cum să luați legătura

Sediul central

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Austria
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
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Despre companie

Profilul companiei

Din 1950, HEAD este sinonim cu designul inovator, excelența tehnică și pasiunea pentru sport. HEAD distribuie un portofoliu internațional de mărci:
• HEAD (sporturi de iarnă, sporturi cu rachetă și produse pentru înot)
• PENN (mingi de tenis și de rachetball)
• TYROLIA (legături de schi)
• MARES/SSI/rEvo (echipament și formare pentru scufundări)
• LiveAboard (excursii de scufundări)
• ZOGGS (echipament de înot)
• INDIGO (echipament de schi și snowboarding)
• AQUALUNG (produse pentru scufundări și snorkeling)

Imagine produs
© Head Sport GmbH
Imagine simbol
© Head Sport GmbH
Oportunități de afaceri

Oportunități de afaceri

SCHIURI / CLĂPARI / LEGĂTURI HEAD – PERFORMANȚĂ DE TOP PENTRU ÎNCHIRIERE ȘI VÂNZARE

Rețeaua de distribuție profesională a HEAD asigură o aprovizionare fiabilă și fără întreruperi cu produsele HEAD – și oferă comercianților cu amănuntul și organizațiilor de închiriere cel mai înalt nivel de servicii și asistență.

HEAD reprezintă soluții bine concepute pentru închirierea de schiuri și produse de înaltă calitate pentru comercializare. Multe dintre cele mai mari companii de închiriere de schiuri din lume se bazează pe HEAD – și beneficiază de experiența și expertiza pe care HEAD le-a acumulat prin ani de colaborare cu parteneri internaționali din domeniul închirierilor.

Imagine simbol
© Head Sport GmbH