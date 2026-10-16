J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
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Cum să luați legătura
Sucursale în această țară
HOLVER SRL
Sos. Cristianului, nr.46
500053 Brasov
România
500053 Brasov
România
Sediul central
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Gerbergasse 2
2000 Stockerau
Austria
2000 Stockerau
Austria
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Aupoint 13 Aupoint 13
5101 Salzburg-Bergheim
Austria
5101 Salzburg-Bergheim
Austria
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Muldenweg 12
9500 Villach
Austria
9500 Villach
Austria
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Gerbergasse 2
2000 Stockerau
Austria
2000 Stockerau
Austria