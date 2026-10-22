Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Cum să luați legătura
Sediul central
1010 Wien
Austria
4021 Linz
Austria
Profilul companiei
Compania austriacă de familie Plasser & Theurer a modelează de peste 70 de ani standarde în construcția căilor ferate. Pionierul construcțiilor de căi ferate a livrat deja 17.800 de mașini în 110 țări.
Gama de mașini acoperă aproape toate procesele de lucru, care sunt necesare pentru întreținerea, construcția nouă și transformarea căilor ferate.
În serviciul global, împreună cu 22 de companii partenere, se asigură ca produsele să aibă un ciclu de viață, care să dureze decenii. Operarea simplă datorită inteligenței artificiale, soluțiile end-to-end și sistemele de acționare ecologice caracterizează noile oferte.
Oportunități de afaceri
Export de mașini de construcții căi ferate
Plasser & Theurer oferă mașini și sisteme de mașini pentru următoarele lucrări de construcție și de întreținere a căilor ferate:
• presare
• distribuția și nivelarea balastului
• stabilizare si compactare
• curățarea patului
• îmbunătățirea nivelului
• logistica materialelor
• înlocuirea căii și reconstrucția căii
• înlocuirea macazurilor și remontarea macazurilor
• prelucrare mobilă a șinei
• lucrări de măsurare
• construcția catenarelor
• întreținerea suprastructurii căii cu mașini cu motor
• sarcini speciale