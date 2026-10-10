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REHAU Gesellschaft m.b.H.

Informații despre
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Pentru un mod de a construi eficient din punct de vedere energetic, utilizarea energiilor regenerative și managementul apei cât și pentru mobilitate și Future Living REHAU inițiază un aport durabil pentru provocările ecologice și economice de mâine.Competența și bucuria de a inova au făcut din REHAU un furnizor de top ...

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Cum să luați legătura

Sucursale în această țară

Rehau Polymer SRL
Libertatii 17
407035 Apahida
România
+40264415211
+40264415213
clujnapoca@rehau.com
http://www.rehau.ro
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Sediul central