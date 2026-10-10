REHAU Gesellschaft m.b.H.
Informații despre
Pentru un mod de a construi eficient din punct de vedere energetic, utilizarea energiilor regenerative și managementul apei cât și pentru mobilitate și Future Living REHAU inițiază un aport durabil pentru provocările ecologice și economice de mâine.Competența și bucuria de a inova au făcut din REHAU un furnizor de top ...
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Cum să luați legătura
Sucursale în această țară
Rehau Polymer SRL
Libertatii 17
407035 Apahida
România
407035 Apahida
România
Sediul central
REHAU Gesellschaft m.b.H.
Franzosenhausweg 53a
4030 Linz
Austria
4030 Linz
Austria
REHAU Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 17
2353 Guntramsdorf
Austria
2353 Guntramsdorf
Austria
REHAU Gesellschaft m.b.H.
Ebersberg 163
3040 Neulengbach
Austria
3040 Neulengbach
Austria