Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Informații despre
Seal Maker este un producător cu activitate mondială de produse semifinite, strunguri CNC și etanșări de înaltă calitate, care se utilizează în diverse domenii industriale. Sistemele CNC complete se furnizează cu un software special și servesc la prelucrarea în continuare rapidă și economică a produselor semifinite ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sucursale în această țară
Seal Manufacturing RO SRL
Str. Nicolae Titulescu nr. 2
500010 Brasov
România
500010 Brasov
România
Sediul central
Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 7
7025 Pöttelsdorf
Austria
7025 Pöttelsdorf
Austria