Transport şi circulaţie

O reţea extinsă de o calitate ireproşabilă de autostrăzi, şosele rapide şi drumuri naţionale leagă Austria de toate statele vecine. Toate punctele de trecere a frontierei principale (aflate pe autostrăzi şi drumuri naţionale) sunt deschise zi şi noapte.

Regulile de circulaţie şi marcajele din Austria corespund în general celor din celelalte ţări europene. În Austria pe autostrăzi şi şosele rapide este obligatorie plata taxelor.

Prevederi referitoare la vehicule

La trecerea frontierei nu sunt necesare documente vamale pentru vehicul. Cu un permis de conducere străin se poate conduce prin Austria timp de un an un vehicul. Permisele de conducere din toate statele membre ale Spaţiului economic european şi ale UE sunt recunoscute în Austria. Călătorii din alte ţări au nevoie de un permis de conducere internaţional, dacă nu există un acord în privinţa aceasta cu ţara lor de provenineţă. Dacă există un acord este suficientă o traducere a permisului naţional de conducere. Informaţii pe această temă obţineţi de la biroul local al Clubului ÖAMTC sau ARBÖ . Vehiculele străine trebuie să fie prevăzute în partea din spate cu numerele de înmatriculare naţională.

În afară de combustibilul aflat în rezervor puteţi avea încă 10 litri la intrarea în Austria într-o canistră fără să plătiţi taxe. Călătorii cu domiciliul în afara Uniunii Europene pot să utilizeze maşina fără taxe şi informal timp de 6 luni în scop personal. Autoturismul trebuie după expirarea perioadei să iasă din Austria în stare neschimbată.

Limitări de viteză

Viteze maxime (dacă nu sunt indicate alte viteze prin intermediul indicatoarelor):

Autoturisme şi motociclete:



pe şosele în afara localităţilor: 100 km/h

pe autostrăzi: 130 km/h

în localităţi: între indicatoarele de intrare şi ieşire din localităţi: 50 km/h

Vehicule de călătorie până la 3.500 kg:

în localităţi 50 km/h

în localităţi 50 km/h pe şosele 100 km/h

pe şosele 100 km/h pe autostrăzi 130 km/h





Autoturisme cu remorci uşoare (până la 750 kg) cap tractor de până la max. 3,5 t masă totală admisă:

în localităţi: 50 km/h

în localităţi: 50 km/h pe autostrăzi şi şosele: 100 km/h





Autoturisme cu remorci de peste 750 kg (cap tractor şi remorcă împreună până la max. 3,5 t masă totală admisă):

în localităţi: 50 km/h

pe şosele: 80 km/h

pe şosele: 80 km/h pe autostrăzi: 100 km/h





Autobuze:

în localităţi 50 km/h

în localităţi 50 km/h pe şosele 80 km/h

pe şosele 80 km/h pe autostrăzi 100 km/h (între ora 22.00 şi 5.00 şi pe anumite autostrăzi doar 90 km/h).

Bandă pentru acţiuni de intervenţie

Alocarea unei benzi de circulaţie a autostrăzii destinată exclusiv intervenţiilor este obligatorie în Austria începând cu anul 1 ianuarie 2012. Banda de circulaţie pentru intervenţie facilitează vehiculelor de intervenţie accesul rapid şi direct la locul intervenţiei. Mai multe informaţii despre banda de intervenţie găsiţi pe siteu-ul www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/.

Obligativitatea deţinerii vestei de atenţionare

Pe şoselele Austriei în afara localităţilor închise este obligatorie purtarea vestei de atenţionare. Aceasta înseamnă că întotdeauna şoferrii vor avea o vestă reflectorizantă la ei pe care trebuie să o poarte în cazul unui accident sau al unei pene atunci când păşesc pe autostradă. Este vorba despre o dublă obligativitate care poate fi şi pedepsită de două ori. În cazul unui control se poate solicita prezentarea vestei.



Copii în maşină

Copii sub 14 ani, care sunt mai scunzi decât 150 cm, pot să călătorească doar pe locurile corespunzătoare pentru copii. În autoturisme şi maşini combi (şi în aşa numitele minibusuri) se poate transporta doar 1 copil pe câte un loc, care trebuie asigurat corespunzător dependent de vârstă şi de mărime.



Alcoolemia la volan

Nivelul alcoolemiei în sânge este în Austria de 0,5 per mie. La depăşirea acestei limite se aplică amenzi, în anumite condiţii se reţine şi permisul de conducere.



Obligativitatea fixării centurii

Fixarea centurii de siguranţă este obligatorie în Austria.



Convorbiri telefonice în maşină

În timpul condusului este permis vorbitul la telefon doar prin dispozitive hands free. Acestea trebuie să fie astfel montate, încât toate elementele să poată fi deservite cu o singură mână iar şoferul să nu fie deranjat în vreun fel.



Reguli pentru motociclişti

Purtarea vestelor de protecţie pe vehicule cu două roţi este obligatorie în Austria. Conducătorii de motociclete sunt obligaţi ca pe timpul deplasării atât în cursul zilei cât şi în cursul serii sau al nopţii să circule cu farurile aprinse. Această regulă este prevăzută şi la achiziţia vignetei.



Combustibilul

În Austria se găseşte la toate benzinăriile benzină normală cu 91 octani cât şi Euro-Super (benzină fără plumb cu 95 octani) şi Super Plus (benzină fără plumb cu 98 octani). Vânzarea de benzină cu plumb este interezisă în Austria, pentru vehiculele fără catalizator există însă la benzinării un aditiv.



Accident rutier, pană

Accidentele cu victime omeneşti trebuiesc anunţate imediat la poliţie, cele soldate doar cu pagube materiale doar atunci când nu s-a stabilit identitatea părţilor implicate. Automobilcluburile ÖAMTC şi ARBÖ oferă non stop service în caz de pană iar de acest serviciu poate beneficia orice conducător de vehicul (contra cost pentru cei care nu sunt membrii).



Numere de urgenţă (fără prefix): apelul de urgenţă Euro 112 pompierii 122 poliţia 133 salvarea/medicul de urgenţă 144 medic- apel radio 141 salvamont 140 service pană Club ÖAMTC 120 service pană club ARBÖ 123





Ştiri despre trafic

Programul Ö3 prezintă informaţii din trafic din întreaga Austrie precum şi de pe legăturile principale din statele vecine la intervale de o jumătate de oră. În cazul unor pericole acute - de ex. când un şofer circulă pe sensul opus – are loc o întrerupere imediată a programului radio obişnuit şi se intervine automat în toate celelalte emiţătoare radio ale ORF.

Non stop se pot transmite date din trafic la numărul de telefon 0800 600 601 (gratis în întreaga Austrie). La serviciul de telefon contra cost 0900 600 600 pot fi obţinute ştiri din trafic şi telefonic. Mai multe informaţii găsiţi online la oe3.ORF.at.

