Transport şi circulaţie

Regulile de circulaţie şi marcajele din Austria corespund în general celor din celelalte ţări europene. În Austria pe autostrăzi şi şosele rapide este obligatorie plata taxelor.
Prevederi referitoare la vehicule
La trecerea frontierei nu sunt necesare documente vamale pentru vehicul. Cu un permis de conducere străin se poate conduce prin Austria timp de un an un vehicul. Permisele de conducere din toate statele membre ale Spaţiului economic european şi ale UE sunt recunoscute în Austria. Călătorii din alte ţări au nevoie de un permis de conducere internaţional, dacă nu există un acord în privinţa aceasta cu ţara lor de provenineţă. Dacă există un acord este suficientă o traducere a permisului naţional de conducere. Informaţii pe această temă obţineţi de la biroul local al Clubului ÖAMTC sau ARBÖ . Vehiculele străine trebuie să fie prevăzute în partea din spate cu numerele de înmatriculare naţională.
În afară de combustibilul aflat în rezervor puteţi avea încă 10 litri la intrarea în Austria într-o canistră fără să plătiţi taxe. Călătorii cu domiciliul în afara Uniunii Europene pot să utilizeze maşina fără taxe şi informal timp de 6 luni în scop personal. Autoturismul trebuie după expirarea perioadei să iasă din Austria în stare neschimbată.
Limitări de viteză
Viteze maxime (dacă nu sunt indicate alte viteze prin intermediul indicatoarelor):
Autoturisme şi motociclete:
- pe şosele în afara localităţilor: 100 km/h
- pe autostrăzi: 130 km/h
- în localităţi: între indicatoarele de intrare şi ieşire din localităţi: 50 km/h
Vehicule de călătorie până la 3.500 kg:
- în localităţi 50 km/h
- pe şosele 100 km/h
- pe autostrăzi 130 km/h
Autoturisme cu remorci uşoare (până la 750 kg) cap tractor de până la max. 3,5 t masă totală admisă:
- în localităţi: 50 km/h
- pe autostrăzi şi şosele: 100 km/h
Autoturisme cu remorci de peste 750 kg (cap tractor şi remorcă împreună până la max. 3,5 t masă totală admisă):
- în localităţi: 50 km/h
- pe şosele: 80 km/h
- pe autostrăzi: 100 km/h
Autobuze:
- în localităţi 50 km/h
- pe şosele 80 km/h
- pe autostrăzi 100 km/h (între ora 22.00 şi 5.00 şi pe anumite autostrăzi doar 90 km/h).
Bandă pentru acţiuni de intervenţie
Alocarea unei benzi de circulaţie a autostrăzii destinată exclusiv intervenţiilor este obligatorie în Austria începând cu anul 1 ianuarie 2012. Banda de circulaţie pentru intervenţie facilitează vehiculelor de intervenţie accesul rapid şi direct la locul intervenţiei. Mai multe informaţii despre banda de intervenţie găsiţi pe siteu-ul www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/.
Obligativitatea deţinerii vestei de atenţionare
Pe şoselele Austriei în afara localităţilor închise este obligatorie purtarea vestei de atenţionare. Aceasta înseamnă că întotdeauna şoferrii vor avea o vestă reflectorizantă la ei pe care trebuie să o poarte în cazul unui accident sau al unei pene atunci când păşesc pe autostradă. Este vorba despre o dublă obligativitate care poate fi şi pedepsită de două ori. În cazul unui control se poate solicita prezentarea vestei.
Copii în maşină
Copii sub 14 ani, care sunt mai scunzi decât 150 cm, pot să călătorească doar pe locurile corespunzătoare pentru copii. În autoturisme şi maşini combi (şi în aşa numitele minibusuri) se poate transporta doar 1 copil pe câte un loc, care trebuie asigurat corespunzător dependent de vârstă şi de mărime.
Alcoolemia la volan
Nivelul alcoolemiei în sânge este în Austria de 0,5 per mie. La depăşirea acestei limite se aplică amenzi, în anumite condiţii se reţine şi permisul de conducere.
Obligativitatea fixării centurii
Fixarea centurii de siguranţă este obligatorie în Austria.
Convorbiri telefonice în maşină
În timpul condusului este permis vorbitul la telefon doar prin dispozitive hands free. Acestea trebuie să fie astfel montate, încât toate elementele să poată fi deservite cu o singură mână iar şoferul să nu fie deranjat în vreun fel.
Reguli pentru motociclişti
Purtarea vestelor de protecţie pe vehicule cu două roţi este obligatorie în Austria. Conducătorii de motociclete sunt obligaţi ca pe timpul deplasării atât în cursul zilei cât şi în cursul serii sau al nopţii să circule cu farurile aprinse. Această regulă este prevăzută şi la achiziţia vignetei.
Combustibilul
În Austria se găseşte la toate benzinăriile benzină normală cu 91 octani cât şi Euro-Super (benzină fără plumb cu 95 octani) şi Super Plus (benzină fără plumb cu 98 octani). Vânzarea de benzină cu plumb este interezisă în Austria, pentru vehiculele fără catalizator există însă la benzinării un aditiv.
Accident rutier, pană
Accidentele cu victime omeneşti trebuiesc anunţate imediat la poliţie, cele soldate doar cu pagube materiale doar atunci când nu s-a stabilit identitatea părţilor implicate. Automobilcluburile ÖAMTC şi ARBÖ oferă non stop service în caz de pană iar de acest serviciu poate beneficia orice conducător de vehicul (contra cost pentru cei care nu sunt membrii).
|Numere de urgenţă (fără prefix):
|apelul de urgenţă Euro
|112
|pompierii
|122
|poliţia
|133
|salvarea/medicul de urgenţă
|144
|medic- apel radio
|141
|salvamont
|140
|service pană Club ÖAMTC
|120
|service pană club ARBÖ
|123
Ştiri despre trafic
Programul Ö3 prezintă informaţii din trafic din întreaga Austrie precum şi de pe legăturile principale din statele vecine la intervale de o jumătate de oră. În cazul unor pericole acute - de ex. când un şofer circulă pe sensul opus – are loc o întrerupere imediată a programului radio obişnuit şi se intervine automat în toate celelalte emiţătoare radio ale ORF.
Non stop se pot transmite date din trafic la numărul de telefon 0800 600 601 (gratis în întreaga Austrie). La serviciul de telefon contra cost 0900 600 600 pot fi obţinute ştiri din trafic şi telefonic. Mai multe informaţii găsiţi online la oe3.ORF.at.
Austrian Airlines este cel mai mare linie aeriană din Austria şi administrează o reţea de zboruri cu ca. 130 destinaţii. În Europa Centrală şi de Est ea deţine o reţea de destinaţii foarte largă. Austrian Airlines este parte a Lufthansa Group şi membră a Star Alliance.
Informaţi-vă despre legăturile Dumneavaoastră de zbor.
Legături internaţionale au aeroporturile
Între aceste aeroporturi există zilnic şi zboruri interne.
Biroul central de informaţii pentru zboruri: +43 1 7007 22233
Vienna Airport-Shuttle-Service
Trenul City Airport Train CAT face legătura pe o durată de doar 16 minute între aeroportul Viena şi centrul oraşului (gara: Bahnhof Wien Mitte): Mersul trenurilor
Circuitul şi tarifele liniilor Vienna Airport pot fi găsite pe pagina aeroportului Viena, la fel şi informaţii despre legăturile cu metroul, cu taxiuri, autovehicule închiriate şi Shuttleservices.
Căile ferate austriece (ÖBB) și WESTbahn oferă opțiuni atractive de cumpărare a biletelor pentru călătoriile cu trenul prin Austria.
Ştiaţi că puteţi să vă luaţi autoturismul sau motocicleta cu Dvs. atunci când călătoriţi cu trenul, evitând astfel stressul călătoriilor pe autostradă?
Trenuri zilnice care transportă şi autoturismele.
Trafic aglomerat pe autostrada Tauernbahn
ÖBB’s Tauern motorail vă transporta autoturismul sau motocicleta prin tunelul Tauern (Böckstein - Mallnitz-Obervellach, 12 km).
Mai multe informaţii despre condiţiile de transport şi securitate vă oferă broşura „Autoschleuse Tauernbahn” (PDF, 0.7MB) .
Informaţii
Informaţii despre mersul trenurilor şi rezervări puteţi face la Căile ferate austriece (ÖBB) , telefonic sau prin CallCenter al ÖBB la numărul +43 5 1717, la ghişeul de bilete din gară sau la biroul de turism şi la birourile Automobilclub.
Dacă doriţi să descoperiţi Austria, puteţi să alegeţi în acest scop o multitudine de mijloace de transport. Informaţi-vă despre alte posibilităţi de a călători relaxaţi şi comod.
Călătoria cu vaporul
Pe Dunăre operează diverşi operatori pe anumite segmente. În plus pe lacurile austriece se oferă curse regulate şi turistice.
Informaţii se pot obţine de la:
Călătoria cu autobuzul
Österreichische Postbus AG acoperă prin cele 800 linii ale sale, 21.200 statie de autobuz în toată Austria. Aproape toate destinaţiile relevante din punct de vedere turistic pot fi atinse cu autobuzul.
Informaţii despre reţeaua de autobuze destinate transportului public din Austria
Călătoria cu taxiul
Taxiurile din marile oraşe sunt prevăzute cu un taxametru verificat metrologic. Tariful se calculează atât după kilometrii parcurşi cât şi după durata călătoriei. Informaţii despre taxiurile din Viena
În cazul deplasărilor de la Viena la aeroport (vă rugăm să cereţi un "taxi de aeroport" atunci când faceţi comanda) se percepe în plus faţă de preţul călătoriei o sumă de circa 18 Euro pentru drumul de întoarcere al taxiului.
Airport-Taxi sunt taxiuri doar pentru cursele spre şi de la aeroport, care aşteaptă călătorii pe aeroportul Schwechat. Ele trebuiesc comandate în avans şi percep o sumă fixă (inclusiv pentru bagaje) fără adaos pentru cursa neocupată.
Călătoria cu telefericul
În Austria sunt circa 3.000 de telecabine, teleferice şi schilifturi în funcţiune. Multe din ele ajung până la înălţimi de 3.000 m.