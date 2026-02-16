Austria are o suprafaţă de 83.883 km², se află în inima Europei şi se învecinează cu

Germania

Cehia

Slovacia

Ungaria

Slovenia

Italia

Liechtenstein şi

Elveţia.





Ţara face parte din zona temporală central europeană.

Cele mai importante centre cu densitate mare a populaţiei sunt capitala federală Viena (2,028.289, 01.01.2025 locuitori) şi capitalele landurilor

Graz (305.314, 01.01.2025 locuitori),

Linz (213.557, 01.01.2025 locuitori) şi

Salzburg (157.659, 01.01.2025 locuitori).





Cu cei 3.798 m Großglockner din Hohen Tauern este masivul cel mai înalt din Austria.

Clima

Temperatura medie este vara de circa 20°C şi creşte până la 35°C. Iarna temperatura poate să scadă până la –15°C, dar în medie este de circa -4°C. În special la munte poate să ningă puternic. Cele mai multe precipitaţii se produc în mai şi iunie.



Apele

Cea mai importantă cale de apă din interior este Dunărea. Cel mai mare lac este Neusiedler See din Burgenland. Circa 77 % din suprafaţa sa totală de 315 km² se află în Austria, restul aparţine Ungariei. Attersee are o suprafaţă de 46 km², Traunsee de 24 km². Şi o suprafaţă de 24 km² din Bodensee (n total 536 km²) se află pe teritoriu austriac.



Zăcăminte

În Austria se exploatează următoarele zăcăminte:

minereu de fier

cărbune brun

ţiţei şi gaze naturale

magnezit

nisip de cuarţ

ghips

minereu de plumb şi zinc

grafit şi caolin





Şi extracţia sării este importantă. O altă materie primă importantă din Austria este lemnul.

