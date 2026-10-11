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ANDRITZ HYDRO GmbH

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ANDRITZ Hydro zählt zu den weltweit führenden Anbietern von elektromechanischen Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke.

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ITOB OSB Tekeli Mah. 10026 Sokak No: 11, Menderes
35470 Izmir
Türkei
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http://www.andritz.com
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