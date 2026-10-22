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AUSTRIACARD HOLDINGS AG

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AUSTRIACARD gehört zur AUSTRIACARD HOLDINGS Gruppe, die 1897 gegründet wurde und ein österreichisches Hightech-IT Unternehmen spezialisiert auf Hardware-Embedded-Sicherheitssysteme ist.

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