E. Hawle Armaturenwerke GmbH
En bref
Hawle, une entreprise familiale fondée en 1948, est un leader mondial dans la fabrication de vannes lourdes. Le groupe autrichien Hawle produit des vannes de qualité durable pour les systèmes d'eau potable et d'eaux usées qui sont conformes avec les normes et standards européens et les dépassent même.
Hawle, une entreprise familiale fondée en 1948, est un leader mondial dans la fabrication de vannes lourdes. Le groupe autrichien Hawle produit des vannes de qualité durable pour les systèmes d'eau potable et d'eaux usées qui sont conformes avec les normes et standards européens et les dépassent même.
La garantie de ...
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siège social
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Autriche
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