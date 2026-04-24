La presse

Les principaux quotidiens de la presse économique autrichienne sont :





Les principaux magazines économiques sont :

Au delà de la version imprimée, les principales maisons d'édition proposent également une version en ligne.

Le quotidien ayant le plus grand tirage est « Neue Kronen Zeitung » avec 20,9% de lecteurs. Il est suivi par « Heute » « Kleine Zeitung » « Der Standard » « Österreich » et « Kurier ».





Radio et télévision

En plus des chaînes publiques autrichiennes (ORF : Österreichischer Rundfunk), il existe de nombreuses chaînes privées, en particulier dans les agglomérations.

L’ORF diffuse ses programmes sur 6 chaînes de télévision nationales (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 et ServusTV sont des chaînes de télévision privées qui diffusent également à l'échelle nationale. Quelques chaînes de télévision régionales ont également vu le jour. Une part essentielle du marché est occupée aujourd’hui par des chaînes TV étrangères publiques et privées qui couvrent une bonne partie de l’Autriche.

Source: https://der.orf.at/medienforschung/ Les parts de marché des principales chaînes de télévision (2025) ORF2 20,8 % ORFeins 10,8 % ServusTV 4,7 % ZDF

4,5 % RTL 3,7 % VOX

3,6 % ARD 3,1 % PULS 4 2,7 % ATV 2,6 % SAT.1 2,3 % PRO7 2,3 %



