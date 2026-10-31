SMART CITY AND MOBILITY WORLD CONGRESS 2026
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Fira Barcelona
Barcelona
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Echa un vistazo al catálogo de participantes austriacos en Smart City & Tomorrow Mobility 2026 (PDF, 1.5MB)
El martes 3 de noviembre, de 14:55 a 15:40, el Ágora Shaping Mobility situado en el pabellón 2 acogerá la sesión "Austria Beyond Pilots: How Austria Is Making Urban Mobility Actually Work (PDF, 0.7MB) ", dedicada a mostrar cómo Austria está llevando la movilidad urbana más allá de los proyectos piloto. Accede al programa (PDF, 0.7MB)
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Conozca a 11 empresas austriacas
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Empresas participantes
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RUBICON IT GmbH
RUBICON es una empresa de software que opera a escala internacional con sede en Viena y delegaciones en Berna y Berlín. Con sus productos de software y sus servicios de TI presta apoyo de forma sostenible a numerosos clientes y clientas a la hora de llevar a cabo tareas de digitalización.
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