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Conozca a empresas austriacas en eventos

SMART CITY AND MOBILITY WORLD CONGRESS 2026

  • Fira Barcelona
    Barcelona
ADVANTAGE AUSTRIA organiza un pabellón austriaco en el marco de Smart City Expo and Tomorrow Mobility Congress 2026 en Barcelona del 3 al 5 de noviembre.
En nuestro Austria Lounge mostraremos tendencias y proyectos ejemplares en materia de ciudades inteligentes de la mano de  empresas líderes del sector.

Echa un vistazo al catálogo de participantes austriacos en Smart City & Tomorrow Mobility 2026 (PDF, 1.5MB)


El martes 3 de noviembre, de 14:55 a 15:40, el Ágora Shaping Mobility situado en el pabellón 2 acogerá la sesión "Austria Beyond Pilots: How Austria Is Making Urban Mobility Actually Work (PDF, 0.7MB) ", dedicada a mostrar cómo Austria está llevando la movilidad urbana más allá de los proyectos piloto. Accede al programa (PDF, 0.7MB)



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