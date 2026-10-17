Aéromart 2026

Nous avons le plaisir d’annoncer notre participation à AEROMART, l’un des rendez-vous incontournables de l’industrie aéronautique et spatiale. À cette occasion, le pavillon autrichien réunira 13 entreprises innovantes, venues présenter leur savoir-faire, leurs technologies et leurs solutions destinées aux acteurs de la supply chain aéronautique.



Cette présence collective illustre la force de l’écosystème aéronautique autrichien, reconnu pour son expertise dans des domaines tels que les matériaux avancés, les procédés de fabrication, l’ingénierie de précision, l’automatisation ou encore les solutions numériques pour l’industrie.





AEROMART constitue une occasion privilégiée de rencontrer des partenaires industriels, d’échanger sur les défis du secteur et de développer de nouvelles coopérations entre entreprises françaises et autrichiennes.





Nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand afin de vous faire découvrir les compétences et innovations de nos exposants, ainsi que d’explorer ensemble les opportunités de collaboration entre la France et l’Autriche.





Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec Mme Alix Marcel sur le salon ou par courriel à l’adresse (paris@advantageaustria.org).

