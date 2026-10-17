Aéromart 2026
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MEETT – Toulouse
Exhibition & Convention Centre
Concorde avenue - 31840 Aussonne, France
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Cette présence collective illustre la force de l’écosystème aéronautique autrichien, reconnu pour son expertise dans des domaines tels que les matériaux avancés, les procédés de fabrication, l’ingénierie de précision, l’automatisation ou encore les solutions numériques pour l’industrie.
AEROMART constitue une occasion privilégiée de rencontrer des partenaires industriels, d’échanger sur les défis du secteur et de développer de nouvelles coopérations entre entreprises françaises et autrichiennes.
Nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand afin de vous faire découvrir les compétences et innovations de nos exposants, ainsi que d’explorer ensemble les opportunités de collaboration entre la France et l’Autriche.
Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec Mme Alix Marcel sur le salon ou par courriel à l’adresse (paris@advantageaustria.org).
Rencontrez 11 entreprises autrichiennes
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entreprises participantes
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Hexagon | NEXTSENSE
En tant que leader technologique mondial, NEXTSENSE a développé le principe breveté CALIPRI. La mesure de profilés sans contact et l'inspection de surface avec correction automatique de l'inclinaison et de la rotation éliminent complètement les influences de l'utilisateur. Les systèmes de mesure et d'essai mobiles et ...
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Pankl Aerospace Systems Europe GmbH
PANKL AEROSPACE SYSTEMS, dont les sites sont situés aux États-Unis et dans l'Union européenne, dessert le marché mondial de l'aviation civile et militaire en tant que fournisseur de niveau 1 de systèmes pour les aéronefs à voilure fixe, les aéronefs à voilure tournante et les véhicules spatiaux.
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