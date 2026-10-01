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L’Autriche remporte 10 médailles aux WorldSkills 2026

Pendant quatre jours, de jeunes experts du monde entier ont démontré leur savoir-faire lors des championnats du monde des métiers WorldSkills à Shanghai. En plus d’avoir obtenu 20 médaillons d’excellence, l’équipe autrichienne est montée à dix reprises sur le podium.
"worldskills Shanghai 2026" displayed on a monitor at the event's cosing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik
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Les WorldSkills, organisés tous les deux ans, constituent une compétition professionnelle mondiale au cours de laquelle de jeunes spécialistes venus des quatre coins du globe présentent les compétences qu’ils ont acquises. Dans plus de 60 disciplines, ils mettent en pratique leurs connaissances et leur savoir-faire en travaillant pendant quatre jours sur des épreuves et des projets représentatifs de leur métier. La 48e édition des WorldSkills s’est tenue cette année à Shanghai, en Chine.

Cette année, l’équipe d’Autriche s’est distinguée avec 10 médailles, dont 4 médailles d’argent et 6 médailles de bronze. Elle n’a malheureusement pas réussi à décrocher l’or cette fois-ci. Les participants ayant réalisé des performances exceptionnelles (au moins 700 points sur 800), mais sans monter sur le podium, reçoivent également une distinction prestigieuse : le médaillon d’excellence . L’Autriche en a obtenu 20 cette année.

photo of the participants cheering at the WorldSkills 2026's closing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

La concurrence est très forte et, comme dans le sport, une petite part de chance peut faire la différence. La Chine arrive une nouvelle fois en tête du classement des nations. L’Autriche se classe 7e au niveau mondial et 3e en Europe, derrière la Suisse et la France. Avec près de 1 400 participants issus de 80 pays, il s’agit d’un excellent résultat dont l’équipe autrichienne peut être fière. Grâce à leur travail acharné et à leur passion, les jeunes experts autrichiens ont démontré leur excellence lors de la plus grande vitrine mondiale des compétences professionnelles. Ils se sont ainsi révélés être de remarquables ambassadeurs de l’Autriche et de son système de formation professionnelle. 

ADVANTAGE AUSTRIA félicite l’équipe autrichienne et tout particulièrement les lauréats pour leur réussite ! 

photo of the 10 Austrian participants who won a medal at WorldSkills 2026 © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

Les prochains WorldSkills auront lieu en 2028 à Aichi, au Japon. 

Avant cela, les EuroSkills 2027 se dérouleront à Düsseldorf, en Allemagne.


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