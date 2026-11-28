En Autriche, les normes sont désignées par le sigle ÖNORM. Elles sont publiées par l’Austrian Standards International , l'Institut autrichien de normalisation. L'Austrian Standards International organise et coordonne l’élaboration des normes par les acteurs intéressés et concernés, issus de l’industrie, des administrations, de la science et des associations de protection des consommateurs, qui envoient leurs représentants dans les comités. Par ailleurs, Austrian Standards coordonne la participation des experts autrichiens dans le cadre des travaux de normalisation réalisés à l'échelle européenne et mondiale, au sein du CEN et/ou de l'ISO.

Normes européennes

Plus de 90% des normes applicables aujourd'hui en Autriche sont d'origine européenne ou internationale. Les normes européennes (en Autriche « ÖNORM EN ») sont identiques dans tous les États membres de l’UE et de l'AELE ainsi qu'en Macédoine et en Turquie. Elles permettent d'éliminer les entraves aux échanges au sein de l'Espace économique européen EEE. Elles sont élaborées conjointement par les délégués des comités nationaux sur une base consensuelle.

Les organisations à échelle européenne sont :

Les normes européennes constituent dans beaucoup de cas des instruments permettant de mettre en œuvre en pratique les exigences fondamentales de la législation européenne (directives de l’UE). Elles créent le cadre définissant les conditions préalables à l’introduction de marchandises sur le marché européen.

Vous trouverez sur le site "New Approach" (en) une liste des directives et des normes associées.

Normes internationales

En plus des normes européennes, il existe des standards mondialement reconnus : les normes internationales dites « ISO ». Les normes internationales adoptées par l’Autriche sont désignées par le sigle « ÖNORM ISO ». Un grand nombre de ces normes sont à la fois des normes internationales et des normes européennes, et de ce fait également des normes nationales (en Autriche : ÖNORM EN ISO).

Les organisations à échelle internationale sont :

Normes nationales

Plus de 90% des normes autrichiennes sont des normes européennes (et internationales). Mais il existe également de nombreuses normes strictement autrichiennes. Les normes nationales, les ÖNORMEN, ont été (et sont toujours) élaborées essentiellement dans les domaines où il n’est pas nécessaire de développer des normes sortant du cadre national.