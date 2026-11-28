Au fil des décennies, les sociétés autrichiennes ont acquis une expertise inestimable des marchés internationaux. C’est pourquoi elles sont parfaitement capables d’intervenir sur toute question liée aux exportations et aux importations. Le commerce de transit, c'est-à-dire la mise en relation de deux marchés par une société autrichienne, est en pleine croissance.
Les sociétés autrichiennes connaissent particulièrement bien les marchés d’Europe centrale et orientale, bien que les entreprises autrichiennes de commerce extérieur soient bien évidemment présentes sur l’ensemble des marchés de la planète. Leur grande flexibilité concernant l’acheminement des marchandises jusqu’à n’importe quelle destination et leur expertise en matière de livraisons fait des entreprises autrichiennes de commerce extérieur des partenaires fiables et très recherchés.
Le commerce extérieur autrichien est véritablement l’histoire d’une réussite. En 2006, les importations comme les exportations ont dépassé le seuil des 100 milliards d’euros. Un poste de travail sur trois dépend directement ou indirectement du commerce extérieur. Selon les prévisions de l’organe fédéral en charge du commerce extérieur (Bundesgremium des Außenhandels), les sociétés de commerce extérieur participent à hauteur de 30% à l’ensemble des importations. La contribution de ces sociétés aux exportations atteint également les 30%. Le Bundesgremium des Außenhandels prévoit une augmentation du commerce extérieur dans les années à venir, dont une bonne partie viendrait du commerce de transit.
Selon les estimations du Bundesgremium des Außenhandels, en Autriche, le commerce de transit génère une valeur ajoutée d’environ 2 à 3 milliards d’euros. L’expertise des entreprises autrichiennes de commerce extérieur est un élément fondamental du succès à l’export enregistré par l’Autriche au cours des dernières années.
L’offre – Votre avantage
Pour s’engager sur une nouvelle voie qui, dans certains cas, peut s’avérer difficile, il vaut mieux être accompagné par un partenaire expérimenté. Pour prospecter des marchés à l’export, être le partenaire ou coopérer avec une société autrichienne de commerce extérieur peut constituer, dans la majorité des cas, une alternative économique intéressante qui permettra de prospecter directement ces marchés.
La coopération avec une société autrichienne de commerce extérieur présente de nombreux avantages pour les producteurs nationaux et internationaux :
- Minimiser les risques lors de la conquête et de la prospection des marchés.
- Profiter à moindre coût de l’expertise commerciale acquise durant de nombreuses années
- Faire fi des distances géographiques et des décalages horaires des marchés
- Utiliser l’expertise existante en matière de stratégies de financement et de logistique
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- des partenaires pour améliorer votre efficacité à l’export comme à l’import,
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